Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

На одному з блокпостів, розташованому на трасі Маріуполь - Донецьк, під час огляду міжміського рейсового автобуса і перевірки документів пасажирів, військовослужбовці Національної гвардії звернули увагу на осіб, які поводилися нервово і підозріло.

Перевірка громадян у пошуковій базі ситуаційного центру показала, що троє жителів Донецька причетні до незаконних збройних формувань найманців РФ.

Затриманих передали співробітникам правоохоронних органів.

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