Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.07.19 19:49

Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Вчора, 9 липня, під час огляду автобуса військовослужбовці Нацгвардії затримали трьох жителів Донецька, причетних до незаконних збройних формувань.

Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

На одному з блокпостів, розташованому на трасі Маріуполь - Донецьк, під час огляду міжміського рейсового автобуса і перевірки документів пасажирів, військовослужбовці Національної гвардії звернули увагу на осіб, які поводилися нервово і підозріло.

Перевірка громадян у пошуковій базі ситуаційного центру показала, що троє жителів Донецька причетні до незаконних збройних формувань найманців РФ.

Затриманих передали співробітникам правоохоронних органів.

Читайте також: "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100