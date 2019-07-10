Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.
На одному з блокпостів, розташованому на трасі Маріуполь - Донецьк, під час огляду міжміського рейсового автобуса і перевірки документів пасажирів, військовослужбовці Національної гвардії звернули увагу на осіб, які поводилися нервово і підозріло.
Перевірка громадян у пошуковій базі ситуаційного центру показала, що троє жителів Донецька причетні до незаконних збройних формувань найманців РФ.
Затриманих передали співробітникам правоохоронних органів.