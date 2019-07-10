У Запорізькій області директора державного лісгоспу упіймали на хабарі 200 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, директор держпідприємства вимагав від підприємства 200 тис. гривень за незаконний продаж 400 кубічних метрів ділової деревини. З метою приховування злочину, він підробляв відомості в товарно-транспортних накладних, записуючи товар як звичайні дрова.

Чиновника затримали в службовому автомобілі під час одержання другої частини хабара в сумі 15 тис. гривень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Першу частину хабара в розмірі 13 тис. гривень чиновник отримав у квітні цього року.

Читайте також: Військовослужбовець на Чернігівщині за 3 тис. грн пускав цивільних осіб на територію військового об'єкту для гри в пейнтбол. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про повідомлення хабарнику підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.