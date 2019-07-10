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10.07.19 20:35

Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог шістнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації прес-центру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 дістали поранення і 2 - бойові травми. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

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