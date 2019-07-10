Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації прес-центру штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Мар'їнки - з міномета калібру 120 мм;
- поруч з Кам'янкою - з міномета калібру 82 мм;
- по околиці Новотроїцького - з міномета калібру 82 мм;
- в районі населеного пункту Старогнатівка - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Пісків - з автоматичного гранатомета;
- поруч із Березовим - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- по околиці Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Гранітне - з протитанкового ракетного комплексу.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- три рази поблизу Кримського - з артилерійської системи калібру 122 мм і з мінометів калібру 82 мм;
- поруч із Причепилівкою - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
- по околиці Новотошківського - з артилерійської системи калібру 122 мм;
- в районі населеного пункту Луганське - з міномета калібру 120 мм;
- неподалік Південного - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 дістали поранення і 2 - бойові травми. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".