Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.07.19 21:00

Порядок взаємодії держорганів з екозахисту в портах вийшов на фінішну пряму, - Європейська бізнес асоціація

Порядок взаємодії державних органів щодо забезпечення дотримання природоохоронного законодавства в портах може бути прийнятий Кабміном найближчим часом. Це стане першим кроком для того, щоб врегулювати дії Держекоінспекції в портах і зняти корупційну складову.

Порядок взаємодії держорганів з екозахисту в портах вийшов на фінішну пряму, - Європейська бізнес асоціація

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі OBOZREVATEL повідомила координатор Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації Ярина Скороход.

"Ми сподіваємося на ухвалення нового порядку вже найближчим часом, оскільки всі терміни на його розробку вже минули, а його передбачалося прийняти ще в жовтні 2018 Законом про єдине вікно. Назвати конкретні терміни, коли це може статися, поки складно, адже існує певний спротив, оскільки неврегульованість нормативно-правового поля на руку екологічним інспекторам. Втім, вчора новий порядок був розглянутий урядовим комітетом", - зазначила Скороход.

За словами Скороход, питання врегулювання дій екоінспекції в Європейській Бізнес Асоціації визначають як один із насущних.

"Екологи продовжують проводити перевірки судів у морських портах України, незважаючи на ухвалену в квітні цього року Постанову КМУ №367, якою заборонено перевірки до ухвалення відповідних порядків. Отже, згідно із зазначеним рішенням Уряду, перевірки суден у морських портах сьогодні заборонені. Однак, на практиці бізнес майже щотижня повідомляє про випадки його порушення - спроби екологічних інспекторів отримати від судновласників штраф за "забруднення" акваторії морського порту. Ми занепокоєні такою ситуацією і закликаємо Уряд все ж звернути на неї увагу", - підкреслила Скороход.

Вона переконана, що для врегулювання ситуації необхідно ухвалити низку документів: Порядок взаємодії Адміністрації морських портів із Держекоінспекцією, Порядок взяття проб і Порядок обчислення розміру відшкодування.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100