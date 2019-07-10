Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі Громадського ТБ Клімкін зазначив, що зараз щодо врегулювання ситуації на Донбасі і повернення Криму можна шукати новий формат переговорів, але він має бути в присутності західних партнерів.

"Я однозначно був би за те, щоб ця зустріч відбулася разом із нашими друзями і партнерами. На них треба покладатися. Іноді з ними непросто говорити, але вони дуже в цій історії потрібні. Який це буде формат - Нормандський, Штати, комбінація, ЄС - про це можна говорити. Але я однозначно раджу Зеленському зустрічатися з Путіним за столом з нашими друзями і партнерами. Тут це мега-знак оклику", - додав міністр.

Клімкін представляв Україну у форматі Нормандських переговорів (за участю представників РФ, Франції і Німеччини), мета такого формату - врегулювати ситуацію на Донбасі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції