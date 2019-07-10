ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами у народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення про реєстрацію кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати", - йдеться в повідомленні.

Скасовано реєстрацію кандидатів Віктора Вовка, Олега Купрієнка, Олексія Кириченка, включених до виборчого списку від Радикальної партії Олега Ляшка під №10, 14 і 23 відповідно.

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Також скасовано реєстрацію кандидатів від партії "Слуга народу" Артема Расенка і Антоніни Федосової, включених до виборчого списку під №184 і №175 відповідно. Як пояснили в ЦВК, ці особи не дотримали вимог Конституції і закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів.

Скасовано реєстрацію 7 кандидатів від "Слуги народу" за заявою партії. Знято з виборів: Олену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михайла Соколова, Юрія Баланюка, Анастасію Рагімову, Віталія Вітікача, включених до виборчого списку під №31, 71, 78, 99, 164, 170 і 177 відповідно.

Скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати від "Батьківщини" Олександра Галаченка, включеного до виборчого списку під №135, у зв'язку з його заявою про відмову балотуватися.