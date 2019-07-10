"Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філарет заявив в інтерв'ю Громадському ТБ.

"Я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу. Я і українським каналам даю інтерв'ю, але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі. Тому зараз ЗМІ в більшості спрямовані на знищення Київського патріархату. Тому до цієї всієї інформації потрібно підходити з цих позицій - підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, не підтримують", - заявив він.

Філарет також зазначив, що "цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву".

Читайте також: На інтерв'ю патріарха Філарета російським пропагандистам мають реагувати не політики, а СБУ і суд, - Разумков

"Він не підтримує, але він не спотворив те, що я сказав. І це вже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те, кому дав інтерв'ю, а інші на те, що сказав патріарх. Так от, треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - підкреслив Філарет.

Водночас, він зазначив, що можливо він "помилився в тому, що дав інтерв'ю такому каналу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам