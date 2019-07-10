ГПУ завершила досудове розслідування у справі ексміністра-утікача Клименка

Про це повідомили в прес-службі ГПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено спеціальне досудове розслідування в кримінальному провадженні від 18.06.2014 року за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України та ще чотирьох осіб у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації. - Ред .) ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою організованою групою - ред.), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем - ред.) ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержані злочинним шляхом. - Ред.) КК України", - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, в даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в повідомленні згаданим особам про завершення досудового розслідування та запиті про відкриття матеріалів.

Нагадаємо, військова прокуратура в листопаді 2011 року почала кримінальне провадження проти ексміністра Олександра Клименка за статтею про держзраду.