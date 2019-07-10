Ексголові ОДА, який не задекларував доходи на 43 млн грн, повідомлено про підозру, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Слідство встановило, що ексчиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн грн і 8 млн грн відповідно, а декларацію 2015 року взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 рр. майна - нерухомість, автомобіль, доходи, корпоративні права

"Повідомлення про підозру ексгубернатору надіслано поштою через неможливість вручення його особисто - такий порядок передбачено КПК України", - йдеться в повідомленні.

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Колишньому чиновнику про виклик до НАБУ детективи повідомили заздалегідь, він особисто підтвердив намір з'явитися в НАБУ 9 липня о 14:00. Але цього не сталося. Відтоді ексчиновник на дзвінки детективів не відповідає. За місцем проживання особа, що представилася охоронцем, повідомила детективам, що колишнього губернатора немає, отримувати документи охопонець відмовився.

Упродовж перебування детективів поруч із місцем проживання ексчиновника з декількох автомобілів за ними спостерігали невстановлені особи.

Розслідування фактів недекларування статків детективи НАБУ почали під час каденції топ-чиновника у січні 2017 року.