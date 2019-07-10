Воїн 406-ї ОАБр ВМС Антон Фака загинув 10 липня в результаті обстрілу колони з ПТРК

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці 406-ї ОАБр, повідомляє Цензор.НЕТ

"Із великим сумом повідомляємо, що сьогодні - 10 липня 2019 ми втратили нашого побратима через збройну агресію російсько-терористичних угруповань. Загинув справжній патріот своєї країни - молодший сержант Антон Фака. Таким ми його і запам'ятаємо, як і те, хто це зробив. Командування бригади і товариші щиро співчувають родичам загиблого і, за першої нагоди, обов'язково нагадають його ім'я окупантам", - ідеться в інформації бригади.

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Про дату і час прощання буде повідомлено додатково".