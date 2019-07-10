Збитки харківських підприємств через "мінування" перевищують 5 млн грн, поліція витратила на виїзди 300 тис. грн, - начальник ГУНП Сокуренко

Про це повідомив під час прес-конференції начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Медіапорт.

"Наші збитки ми легко порахували, бо знаємо, скільки витратили бензину, скільки коштував ремонт машин тощо — понад 300 тисяч тільки поліції це коштувало", — заявив він.

Також збитків зазнали заклади, які доводилося тимчасово закривати на час перевірки.

"Деякі підприємства й організації не надали нам інформацію, які збитки вони отримали від хибних повідомлень. Але те, що ми отримали — це понад 5 млн грн", — каже начальник ГУНП.

Він також розповів, що справу за підозрою двох киян у хибних мінуваннях розслідуватимуть у Києві.

"Застава була визначена судом у розмірі 1 мільйон 450 тисяч гривень кожному. Протягом декількох годин застава була внесена – за одного і за іншого. Після внесення застави вони були відпущені. Сьогодні це кримінальне провадження знаходиться не в Харкові — воно в Головному слідчому управлінні Національної поліції в Києві, яке продовжує розслідування", — розповів Сокуренко.

Харківські правоохоронці також продовжують вести цю справу. За словами начальника ГУНП, є й інші люди, які "небезпідставно підозрюються".

Щодо інших замінувань він зазначив: "Ми бачимо, що почерк змінився, працюють інші люди, але вони продовжуються. Були випадки, коли в Харкові "мінували" всі дитячі садочки, всі навчальні заклади, всі дитячі майданчики — це тисячі об’єктів".

Для реагування на можливі повідомлення у день виборів 21 липня на Харківщині планують створити 14 спільних груп поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій

"Якщо замінують всі без винятку дільниці, зрозуміло, що огляд здійснюватимуть ті працівники, які будуть їх охороняти, — додав Сокуренко. — На кожній буде двоє поліцейських і один співробітник ДСНС. Евакуація буде проводитись лише тоді, коли будуть для цього підстави".

Нагадаємо, у Харкові масові повідомлення про замінування регулярно надходять з 21 квітня. Силовики перевіряли готелі, торговельні центри, школи, університети та коледжі, районні адміністрації, заводи, вокзали, аеропорт тощо. У жодному випадку вибухівку не знайшли.

Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.