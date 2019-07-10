Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.07.19 23:19

Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця

10 липня близько 20:00 потяг Інтерсіті+ №743 "Київ - Львів" зіштовхнувся з автомобілем на переїзді перегону Вершниця - Новоград-Волинський.

Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

"Незважаючи на світлову та звукову сигналізації, які забороняли рух автотранспорту, водій автомобіля виїхав на переїзд і зіштовхнувся з поїздом. У результаті інциденту пасажири і бригада поїзда не постраждали. Водія машини забрала швидка допомога", - йдеться в повідомленні.

Поїзд отримав пошкодження, які не дають змогу продовжити його рух маршрутом. З Києва було відправлено аналогічний рухомий склад, в який пересадять пасажирів. Орієнтовний час затримки рейсу - 3 години.

Читайте також: В електричці Дніпро-П'ятихатки загорілася проводка, люди покидали вагони на ходу. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100