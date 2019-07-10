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10.07.19 23:52

Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянина Туреччини підозрюють у скоєнні вбивства та участі в злочинній організації. На батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Києва.

47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігуранта підозрюють у вбивстві професора одного з університетів.

Згідно з рішенням 5-го мирового кримінального суду міста Анкара було видано ордер на арешт чоловіка. На початку липня зловмисника оголошено в міжнародний розшук.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели оперативно-розшукові заходи і встановили місце перебування розшукуваного. Затримали зловмисника на території Голосіївського району Києва.

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Зараз вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого іноземця.

Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція 01

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