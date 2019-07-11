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11.07.19 08:48

"Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним

У МЗС не відкидають, що після обстрілу колони голови Донецької ВЦА, внаслідок якого один військовослужбовець загинув, Росія продовжить провокації на Донбасі.

"Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у Twitter висловив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" мінські угоди. Боюся, що це не кінець. Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - написав Єгор Божок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

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