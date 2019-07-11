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11.07.19 09:18

Між нашими країнами немає невирішених питань, але є дискусії, - посол Ізраїлю в Києві Ліон

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, який очолює посольство в Україні з кінця серпня 2018 року, вважає, що між Україною та Ізраїлем немає невирішених питань, але є поле для дискусій.

Між нашими країнами немає невирішених питань, але є дискусії, - посол Ізраїлю в Києві Ліон

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в інтерв'ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи існують між нашими країнами "невирішені питання", Ліон зазначив: "Для початку слід визначитися, що саме вважати "невирішеним питанням"? У нас багато відкритих дискусій з Україною, як, утім, і в України з нами. Є теми, над якими ми працюємо.

Так, мабуть, я можу відповісти, що немає, невирішених питань немає. У нас чудові стосунки з Україною - у нас хороші відносини на рівні двосторонніх візитів, прекрасні відносини на рівні економіки, розвиваються відносини на рівні туризму. Отже, невирішених питань немає, але є дискусії та пошук шляхів, щоб поліпшити те, що ми зараз маємо".

Також посол заявив, що триває підготовка візитів на вищому рівні.

"Ми хочемо, щоб президент Зеленський відвідав Ізраїль і щоб прем'єр-міністр Нетаньяху приїхав в Україну, ці плани не змінилися", - наголосив Ліон.

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