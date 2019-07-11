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11.07.19 08:55

"Жодного рубля або літра горілки", - прем'єр Італії Сальвіні відкинув звинувачення щодо фінансування його партії Кремлем

Глава МВС Італії та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні обіцяє судитися через появу інформації про те, що його партія просила РФ про фінансування на таємних переговорах у Москві.

"Жодного рубля або літра горілки", - прем'єр Італії Сальвіні відкинув звинувачення щодо фінансування його партії Кремлем

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Messaggero.

"Я судився з цього приводу раніше і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра горілки у Росії" - заявив Сальвіні.

У партії "Ліга" стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, "хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами". Як зазначило парламентське джерело в партії, йдеться лише про "твердження, а не докази".

В опозиції при цьому зажадали пояснень у парламенті з боку партії "Ліга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

"Рух 5 зірок", який є партнером "Ліги" по коаліції зі свого боку заявив, що очікує "прозорості" в ситуації з російським фінансуванням і наполягає, що оприлюднена BuzzFeed інформація не має вплинути на роботу уряду.

Нагадаємо, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці просили про фінансову підтримку.

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