"Жодного рубля або літра горілки", - прем'єр Італії Сальвіні відкинув звинувачення щодо фінансування його партії Кремлем

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Messaggero.

"Я судився з цього приводу раніше і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра горілки у Росії" - заявив Сальвіні.

У партії "Ліга" стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, "хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами". Як зазначило парламентське джерело в партії, йдеться лише про "твердження, а не докази".

В опозиції при цьому зажадали пояснень у парламенті з боку партії "Ліга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

"Рух 5 зірок", який є партнером "Ліги" по коаліції зі свого боку заявив, що очікує "прозорості" в ситуації з російським фінансуванням і наполягає, що оприлюднена BuzzFeed інформація не має вплинути на роботу уряду.

Нагадаємо, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці просили про фінансову підтримку.