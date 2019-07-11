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11.07.19 07:50

Болтон і Данилюк обговорили мирне відновлення території України

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк обговорили реформи в країні і мирне відновлення території.

Болтон і Данилюк обговорили мирне відновлення території України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"Відмінна дискусія відбулася сьогодні із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком про підтримку США українських реформ і мирного відновлення української території", - написав Болтон.

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Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі повідомив, що провів "продуктивну дискусію" в Білому домі з радником Болтоном, представником США в ЄС Гордоном Сондландом, спецпредставником США з питань України Куртом Волкером і Олександром Данилюком про "можливості розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України при адміністрації Володимира Зеленського".

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк розпочав візит до США і вже зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером і радником з національної безпеки віцепрезидента США Кітом Келлогом.

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