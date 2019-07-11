Пам'ятник Жукову відновили в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це вранці 11 липня повідомив міський голова Геннадій Кернес, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса і Одеси Геннадія Труханова).

Зі свого боку, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.