Моніторинг показав, що в анонсі телемосту з РФ були ознаки розпалювання ворожнечі, - член Нацради з ТРМ Костинський

Про це заявив член НРУТРМ Сергій Костинський в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"Наступне рішення - це перевірка телеканалу NewsOne. Наш моніторинг показав, що і в анонсі телемосту були наявні вислови, які мали ознаки розпалювання ворожнечі, коли одну з категорій суспільства називали фашистами. Це абсолютно неприпустимо в ефірі українських телеканалів. Ми будемо вивчати ці матеріали. Вже є робоча група з перевірки. І я сподіваюся, що найближчим часом вона вже буде проведена. І це вже буде друга перевірка телеканалу NewsOne саме з фактів, які мають ознаки розпалювання ворожнечі", - сказав Костинський

Костинський нагадав, що НРУТРМ, якщо телеканал має систематичні порушення за однією статтею закону, має під час підтвердження цих порушень законне право звернутися в суд з вимогою анулювання викритого в порушеннях телеканалу ліцензії на телемовлення.

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