Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Івано-Франківській області.

ДТП сталася 10 липня близько 21:15 на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Княжолука Івано-Франківської області. Зіткнулися два автомобілі: Ford Focus і Kia Sportage.

Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані.

Водій автомобіля Kia Sportage, 1984 року народження, який також був шпиталізували до лікарні, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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Подробиці ДТП встановлює слідство. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу.





Фото: поліція/Facebook