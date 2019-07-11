Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу перед прихильниками на мітингу в Ужгороді.

"Кремль і "п’ята колона" працюють в унісон. Росія відверто, грошима підтримує "Опозиційну платформу", і про це свідчить чергова поїздка їхнього кубла сьогодні до Москви – для того, щоб вони почали "дагавариваться". Але наші умови дуже прості. Звільніть українську землю. Приберіть окупаційні війська. Припиніть вбивати українців. Звільніть Крим. І далі – телеміст. Ми – з Сімферополя чи Бахчисарая, вони – з Гааги, де їх будуть судити. І це буде дивитися вся Україна і весь світ", – переконаний Порошенко.

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"Вони хочуть проповзти в парламент, там створити антиукраїнську коаліцію, через неї пройти в уряд, а в уряді старанно виконувати вказівки Кремля. Вони думають, що таки чином захоплять Україну. Їм не вдалося зламати фронт. І зараз вони хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну. Бо Донбас їм не потрібен і Крим їм не потрібен. Їм потрібна вся Україна – включно з Києвом, Львовом і Ужгородом. Не вийде! "Парламентський спецназ" "Європейської Солідарності" не дозволить "п’ятій колоні" Кремля керувати Україною", – наголосив лідер партії.

Він також зазначив, що за даними останніх соціологічних досліджень, "Європейська Солідарність" – єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар’єр і входить до трійки лідерів перегонів. Кожен втрачений відсоток голосів, відданих за непрохідні партії, додасть депутатських мандатів проросійським силам. Петро Порошенко закликав українців не змарнувати своє виборче право і підтримати "Європейську Солідарність".

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