Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

"10 днів український енергоринок працює за новими лібералізованими правилами. Фіксуємо щодобове збільшення імпорту - сьогодні це вже 1,5 тис Мвт годин електроенергії в Бурштинському енергоострові. Це працює на зниження ціни на ринку "на добу наперед"", - написав Кістіон.

На думку віцепрем’єра, запроваджена урядом енергореформа є наймасштабнішою з часів української Незалежності.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Запровадження ринку електроенергії відкрило можливості для її імпорту. 1 липня Україна вперше в історії здійснила імпорт електроенергії з ЄС.