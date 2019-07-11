Є низка непроголосованих поправок до Виборчого кодексу, без яких його неможливо реалізувати, - Сюмар

Про це заявила Сюмар у коментарі журналістам у кулуарах ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поправки до нього доведеться потім вносити. Оскільки 4000 поправок не були проголосовані, а там є ціла низка поправок, без яких цей кодекс неможливо реалізувати на практиці, їх треба вносити. І тому я не відкидаю, що якщо цей кодекс буде сьогодні ухвалено, то потім до нього все ж будуть вносити правки", - зазначила Сюмар.

Кодекс складається з трьох книг - загальна частина, загальнонаціональні вибори та місцеві вибори.

У першій книзі визначено органи адміністрування виборчих процесів, порядок реєстрації виборців і ведення списків виборців, питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборів, інформаційного забезпечення та передвиборчої агітації, а також підготовки й проведення голосування та підрахунку голосів.

Друга книга складається з двох розділів - "Вибори президента України" та "Вибори народних депутатів України". Третя книга - про місцеві вибори.

Найбільш резонансною є частина кодексу про вибори до Верховної Ради, яка передбачає систему з відкритими списками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завершила розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу

Під час презентації проєкту кодексу напередодні голосування в другому читанні Черненко зазначив, що в Україні буде 27 виборчих округів, які переважно збігаються з областями України, кримський округ приєднають до херсонського, Київ буде розділено на 2 округи й окремо буде в місті Дніпро.

Як розповів представник комітету, нова система виборів передбачає, що з'їзд партії затверджує загальнонаціональний список. І цей список ділитися на 27 або менше (але не менше 2/3 регіонів) регіональних списків. І в кожному такому регіональному списку має бути щонайменше 5 кандидатів. У партії буде єдиний список і регіональні. Черговість кандидатів визначає з'їзд.

Виборцю доведеться пам'ятати номер партії, визначений жеребкуванням, за яку хоче проголосувати. У відповідні віконця він вписує номер партії. Нижче в бюлетені виборець (за бажанням, не обов'язково) вказує номер кандидата, але лише від тієї партії, за яку голосує.

Якщо виборець нікого з кандидатів не вкаже, це означатиме, що виборець погоджується з тим порядком кандидатів у його регіоні, який склала партія.