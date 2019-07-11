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11.07.19 11:47

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

П'ять партій можуть пройти до Верховної Ради на позачергових виборах. Ще три політичні сили мають шанс (з урахуванням похибки).

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" (6-10 липня), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-10 липня 2019 р., 35% респондентів вважають, що справи в Україні просуваються у правильному напрямку, 39% - у неправильному, 26% - не визначилися щодо цього питання. Краще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше - на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь і виборці "Слуги народу".

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також наразі долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" – 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лідерами т.зв "другого вибору" є партії "Слуга народу" (9,6%) та "Голос" (9,3%). Партію "Батьківщина" як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,6%, "Опозиційний блок" – 2,5%, "Громадянську позицію" – 2,4%, партію "Європейська Солідарність" – 2,3%. Інші партії – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 65% (не довіряють 27%).

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Серед лідерів політичних сил відносно вищий рівень довіри мають Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (24%), Анатолій Гриценко (23%), Юлія Тимошенко (22%), Юрій Бойко (22%), Володимир Гройсман (20%) та Ігор Смешко (20%). Найменше довіряють респонденти Петру Порошенку (14%) та Віктору Медведчуку (12%).

На Заході країни найвищий рівень довіри мають Зеленський і Вакарчук, у Центрі – Зеленський, Гриценко, Тимошенко, Смешко та Гройсман. На Півдні – Зеленський і Бойко, на Сході – Зеленський, Бойко, Разумков і Медведчук.

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 03
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 04
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 05
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 06
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 07
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 08
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 09

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-10 липня 2019 року.

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