"Суспільство бачить, хто грає і забирає голоси": Рада провалила понад 10 спроб повернутися до розгляду поправок до Виборчого кодексу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше депутати відхилили всі 4568 поправок до проєкту закону і розпочали обговорення проєкту Виборчого кодексу. Для цього необхідно було проголосувати за повернення до низки поправок, озвучених робочою групою.

Після провалу голосування за повернення вчетверте, коли не вистачило 4 голосів для необхідних 226, спікер Андрій Парубій сказав, що Рада голосуватиме й далі, оскільки в разі неухвалення виборчого кодексу не буде розглянуто й порядок денний, що залишився, бо депутати розійдуться.

З п'ятої спроби депутати дали ще менше голосів - 216 із 226 необхідних. Ушосте - 220.

"Колеги, невже ви не розумієте, що ваші імена всі побачать? Суспільство бачить, хто грає, і забирає голоси. Ми готувалися до цього історичного рішення! Як можна, коли ми закінчуємо каденцію, так поводитися?! Не дати 6 голосів, коли вони є в залі. Ви не виходите на брифінг і не кажете, що ви проти, а сьогодні тихо не голосуєте. Це підлість, колеги!

Це прогресивний Виборчий кодекс, найпрогресивніший. Він дає підтримку і списочникам, і мажоритарникам!" - заявив емоційною промовою Парубій.

Після цих слів набралося 223 голоси. На наступному голосуванні - 214. Нестабільна ситуація з голосами серед фракцій БПП, "Солідарність", "Батьківщина", ОПЗЖ, Опоблок, груп "Відродження" та "Воля народу". Також нестабільна ситуація серед позафракційних.

Голова ВР Парубій продовжує повертати депутатів до голосування.

"Видно, як деякі фракції забирають голоси, коли ми підходимо до вирішальної цифри... Цю підлість українське суспільство ніколи не пробачить", - заявив він, нагадавши, що пункт про зміну виборчої системи за відкритими списками був у програмі всіх партій.

Зі свого боку віцеспікер Ірина Геращенко звернулася до нардепів: "Наступний парламент все одно ухвалить Виборчий кодекс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є низка непроголосованих поправок до Виборчого кодексу, без яких його неможливо реалізувати, - Сюмар

Нагадаємо, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Загалом нардепи подали до нього 4568 поправок.