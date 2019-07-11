РСЗВ, ЗРК "Стріла" і танки: терористи на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи озброєння з порушенням лінії відведення та за межами виділених місць зберігання.

Як зазначили в штабі, в звіті СММ ОБСЄ, від 10 липня, оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

5 липня, на основі даних повітряного спостереження, поблизу Міусинська, виявлено 7 реактивних систем залпового вогню. 7 липня, у поблизу населеного пункту Кадіївка, БПЛА СММ виявив 1 зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10". Окрім того, 8 липня, спостерігачі Місії зафіксували 1 танк Т-72, біля н. п. Вуглегірськ.

Поряд з тим, СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, яке розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. Так, 5 липня, на полігоні поблизу Міусинська, виявлено 10 танків, 10 самохідних та 12 буксируваних гаубиць. 8 липня, на Луганському напрямку, в Михайлівці, виявлено 1 танк.

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Водночас, на тимчасово-окупованій території, зафіксовано 18 бойових броньованих машин. Зокрема, 7 липня, у житловому районі Кадіївки, БПЛА СММ виявив 1 БТР-80 і 4 МТ-ЛБ та 8 липня, приблизно за 2 км від н.п. Круглик виявлено 11 БМП-1 і 2 МТ-ЛБ.



"Збройні формування Російської Федерації демонстративно порушують міжнародні домовленості з врегулювання конфлікту, оскільки цілеспрямовано продовжують зосереджувати озброєння та військову техніку в заборонених зазначеними домовленостями місцях", - додали в пресцентрі ОС.