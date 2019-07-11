Рада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за проголосувало 230 народних депутатів.

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Результати голосування:

Фракція БПП: "за" - 67 голосів, утрималися - 2, "проти" - 2, не голосували - 16, відсутні - 40.

Фракція "Народного фронту": "за" - 43 голосів, "проти" - 1, утрималися - 4, не голосували - 10, відсутні - 21.

Опоблок: "за" - 20 голосів, "проти" - 1, утрималися - 0, не голосували - 6, були відсутні - 12.

Фракція "Сомопоміч": "за" - 25 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 0.

Група "Відродження": "за" - 2 голоси, "проти" - 1, утрималися - 2, не голосували - 4, були відсутні - 16.

Фракція "Батьківщини": "за" - 14 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 7.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка: "за" - 17 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 4.

Група "Воля народу": "за" - 2 голоси, "проти" - 1, утрималися - 0, не голосували - 6, були відсутні - 12.

Позафракційні: "за" - 40 голосів, "проти" - 2, утрималися - 0, не голосували - 2, були відсутні - 12.

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У кодексі об'єднані 5 чинних сьогодні законів - про вибори народних депутатів, про президентські вибори, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і про Єдиний державний реєстр виборців.

Виборчий кодекс буде застосовуватися вже на наступних парламентських виборах, а на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, народні депутати будуть обиратися за старою системою.

Кодексом передбачена пропорційна виборча система для виборів народних депутатів з одним загальнодержавним виборчим списком, який формують політичні партії. Цей список розподіляється за регіональними списками, тому кандидати із загального списку вносяться в певний регіональний список. Згідно з кодексом, в розподілі депутатських мандатів беруть участь ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Раніше депутати відхилили всі 4568 поправок до проєкту закону і перейшла до обговорення проекту Виборчого кодексу. Для цього необхідно було проголосувати за повернення до низки поправок, озвучених робочою групою. Вони змогли це зробити тільки з 17 разу, давши 227 голосів.

До цього депутати не давали необхідну кількість голосів, при цьому стабільності не було в голосуванні фракцій БПП, "Народний фронт", "Батьківщина", ОПЗЖ, Опоблок, груп "Відродження" та "Воля народу". Також нестабільна ситуація серед позафракційних, хоча, за словами спікера, позафракційні дають багато голосів.

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Нагадаємо, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент взявся за розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Всього нардепи подали до нього 4 568 поправок.