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11.07.19 12:14

Останніми роками двічі говорив із Лавровим про політв'язнів, Крим і Донбас, він став дуже цинічним, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що в останні роки двічі говорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим про Крим і Донбас, і зазначає, що той став дуже цинічним.

Останніми роками двічі говорив із Лавровим про політв'язнів, Крим і Донбас, він став дуже цинічним, - Клімкін

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Комунікація переважно була у форматі Нормандії. Ми зустрічалися удвох в останні роки тільки двічі. На цих зустрічах обговорювали два питання: звільнення політичних в'язнів і Донбас з Кримом. Все, більше ні про що не говорили", - сказав він.

Клімкін уточнив, що по Донбасу обговорювали "можливий формат миротворчої місії, щодо Криму - то, що вони там роблять, а також доступ міжнародних організацій і міжнародних гуманітарних організацій".

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"З позиції його знань і досвіду - це людина, яка дуже багато знає і пройшла багато переговорів. Я вважаю, що він став дуже цинічним. Або він дозволив собі стати дуже цинічним. Це питання до нього, насправді", - підсумував Клімкін.

Раніше Клімкін дав пораду Зеленському, за яких обставин повинна відбуватися його зустріч з Путіним.

Нагадаємо, сьогодні нардепи знову спробують за поданням Президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цю посаду Вадима Пристайка.

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