"Без України неможливо створити європейську систему безпеки", - експосол Польщі Пєкло

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це дипломат заявив у Кракові під час свого виступу на зборах вісімнадцятої Літньої Вишеградської школи.

Пєкло нагадав, що Україна зараз є полем запеклої боротьби проти Росії, яка намагається перетворити східний кордон Європи на "чорну діру".

"Росія намагається Україну підкорити і створити таку ситуацію, щоб Захід припинив серйозно сприймати Україну, щоб Україна залишилася у сфері впливу кремлівської влади", - заявив експосол.

Водночас Пєкло відзначив неймовірні зусилля п'ятого президента України Петра Порошенка, якому вдалося "змінити всю геополітику" в регіоні.

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"Україні вдалося ще дещо абсолютно незвичайне. Насправді, в останню мить президент Петро Порошенко допоміг створити Православну церкву України, яка стала легальною, і припинила бути канонічною Церквою, що була в Україні під владою Московського патріархату. Це змінює усю геополітику, також культурну та релігійну геополітику. Насправді, якщо Україну віддадуть Росії, то ми матимемо таку гниючу, чорну діру в Європі, що може закінчитися новою проблемою, новим збройним конфліктом", - підкреслив він.

Тому Пєкло вважає, що в інтересах Європи, "щоб Україна зберегла перспективу членства в Європейському Союзі, і щоб Україна отримала також План дій щодо членства в НАТО".

Дипломат нагадав, що Україна - "це великий ринок і це ключ до безпеки Європи".

"На додаток, це, з точки зору інтересів Польщі, насправді наш найважливіший сусід, вагомий союзник, в тому числі на східному кордоні ЄС. І без цієї України зараз, вже після того, що сталося, неможливо створити європейську систему безпеки", - зазначив Пєкло.

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