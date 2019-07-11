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11.07.19 12:47

МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"

За допомогою програми розвитку ООН (ПРООН), Україні вдалося закупити препарат для лікування раку молочної залози втричі дешевше.

МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"

Про це повідомляє пресцентр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Ліки з діючою речовиною трастузумаб раніше закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу - 155 доларів. Це означає, що доступ до безкоштовного лікування отримають більше пацієнтів.

Перша партія трастузумабу - 1500 флаконів - прибула в Україну, і ліки для онкохворих вже почали поставляти в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок.

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Упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. Крім того, найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).

В МОЗ зауважили, якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%.

Трастузумаб схвалений в країнах з суворим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші. Ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як на ранніх стадіях, так і метастатичних, з підвищеною експресією HER2, оскільки діюча речовина припиняє ріст і призводить до загибелі ракових клітин.

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