МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"

Про це повідомляє пресцентр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Ліки з діючою речовиною трастузумаб раніше закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу - 155 доларів. Це означає, що доступ до безкоштовного лікування отримають більше пацієнтів.

Перша партія трастузумабу - 1500 флаконів - прибула в Україну, і ліки для онкохворих вже почали поставляти в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок.

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Упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. Крім того, найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).

В МОЗ зауважили, якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%.

Трастузумаб схвалений в країнах з суворим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші. Ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як на ранніх стадіях, так і метастатичних, з підвищеною експресією HER2, оскільки діюча речовина припиняє ріст і призводить до загибелі ракових клітин.