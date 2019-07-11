Новий Виборчий кодекс з відкритими списками відповідає європейським стандартам, - Бурбак

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це під час обговорення законопроекту заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак.

"Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. "Народний фронт" завжди вимагав відкритих виборчих списків і ліквідації мажоритарної системи. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти", - наголосив Максим Бурбак.

Він підкреслив, що вимога ухвалити відкриті списки є практично у всіх передвиборчих програмах політичних сил.

Перед голосуванням керівник фракції НФ зазначив, що "підтримка закону у цій залі має бути майже стовідсоткова. Або ж не обманюйте виборців. І скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему".

Максим Бурбак наголосив, що до початку наступної виборчої кампанії в парламент вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками.

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Він також зазначив, що фракція "Народний фронт", безумовно, підтримує цей Виборчий кодекс.

"Цей закон є прогресивним і відповідає європейським стандартам", - резюмував Максим Бурбак.

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