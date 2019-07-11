"Зроблено черговий крок до інституціонального зміцнення України, - Яценюк про новий Виборчий кодекс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook після ухвалення Верховною Радою нового Виборчого кодексу.

"Зроблено черговий крок до інституціонального зміцнення України. Відкритим списками бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою", - підкреслив він.

Яценюк зазначив, що це голосування в парламенті було складним: "Парламент, відправлений на дострокові вибори, відчуває брак голосів. Але тим ціннішим є те, що навіть за таких обставин Виборчий кодекс прийнятий".

Лідер НФ висловив подяку своїй фракції в парламенті за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування.

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Під час обговорення законопроекту керівник фракції НФ Максим Бурбак заявив:

"Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. "Народний фронт" завжди вимагав відкритих виборчих списків і ліквідації мажоритарної системи. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти", - наголосив Максим Бурбак.

Він підкреслив, що вимога ухвалити відкриті списки є практично у всіх передвиборчих програмах політичних сил.

Перед голосуванням керівник фракції НФ зазначив, що "підтримка закону у цій залі має бути майже стовідсоткова. Або ж не обманюйте виборців. І скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему".

Максим Бурбак наголосив, що до початку наступної виборчої кампанії в парламент вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками.

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Він також зазначив, що фракція "Народний фронт", безумовно, підтримує цей Виборчий кодекс.

"Цей закон є прогресивним і відповідає європейським стандартам", - резюмував Максим Бурбак.

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