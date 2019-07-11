Від початку доби найманці РФ б'ють по позиціях ЗСУ з артилерії та мінометів, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил, окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл наших позицій у районі Новолуганська. З 04:00 ранку, протягом двох годин ворог здійснив 4 постріли з артилерії калібру 122 мм, випустив 8 мін 120-мм калібру та вів обстріл з АГС.

З близько 05:00 ранку окупанти порушили режим тиші в районі н.п. Зайцеве. Спочатку ворог протягом години цілив по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 06:30 наші воїни зафіксували розриви 20-ти ворожих мін калібру 82 мм.

Окрім цього, з 05:10 окупанти розпочали обстріл захисників Луганського. Протягом 20 хвилин противник випустив 6 мін 82-мм калібру та вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

З 10:25 ворог відновив обстріл у районі н.п. Зайцеве. Тут протягом 20 хвилин окупанти порушували режим тиші з гранатометів та стрілецької зброї", - повідомив він.

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Також, за словами Гуцуляка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил від початку цієї доби російсько-окупаційні війська також застосовували заборонені Мінськими угодами калібри озброєння.

"Близько 01:00 ночі захисники Тарамчука зафіксували розриви декількох ворожих мін 82-мм калібру. Пізніше, з 03:40, окупанти випустили тут ще близько 10 мін 120-мм та 82-мм калібрів. Також протягом години ворог цілив по оборонцях Тарамчука з гранатометів різних систем.

Окрім цього, спочатку використавши міномети 82-мм калібру після 06:00 ранку, а потім 120-мм калібр з 07:00, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли наших позицій у районі Новоселівки Другої. Загалом зафіксовано близько 15 розривів ворожих мін.

Також від початку доби противник вів вогонь з АГС поблизу н.п. Піски та зі стрілецької зброї в районі Водяного", - повідомив спікер Міноборони.

Гуцуляк підкреслив, що українські захисники - воїни зі складу підрозділів Об’єднаних сил - адекватно придушували ворожу збройну активність, дотримуючись Мінських угод.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш захисник дістав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я - задовільний", - повідомив спікер Міноборони.