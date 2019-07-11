Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, О. Януковича, О. Клименка, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки та А. Клюєва щодо скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років", - написала Сарган.

Також вона наголосила, що рішення суду Євросоюзу жодним чином "не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України".

Сарган зазначила, що чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаться чинними.

"За результатами судових рішень та їхнього аналізу буде більш детальна інформація", - підсумувала Сарган.

Нагадаємо, що в березні Європейський Союз продовжив ще на рік санкції у вигляді заморожування активів утікачу Віктору Януковичу та його одинадцяти соратникам. Санкції були введені в березні 2014 року щодо 22 осіб, підозрюваних у розтраті державних коштів.

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