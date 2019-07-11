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11.07.19 13:53

Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити і внести до парламенту законопроект про порядок реалізації деревини на конкурсних засадах.

Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, указ про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів, вдосконалення системи держуправління лісовою галуззю і протидії незаконним рубкам та нелегальному обігу деревини Зеленський підписав у вівторок.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Лісового кодексу України у частині надання повноважень уряду про затвердження порядку реалізації деревини на конкурсних засадах і введення Єдиної державної системи електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів, яка надасть можливість контролю і відстеження обігу деревини на ринку з моменту його заготовки до факту реалізації.

Уряд повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про введення кримінальної та адміністративної відповідальності за обіг деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

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Кабміну наказано до 1 листопада 2019 року розробити і затвердити порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, передбачений статтею 4 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної 3 реалізацією та експортом лісоматеріалів", у тому числі шляхом запровадження електронного обліку деревини;

До 1 листопада 2019 року уряд має запровадити електронний облік деревини державними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони України, і забезпечити оприлюднення щомісячних звітів про стан впровадження і функціонування системи електронного обліку деревини на цих держпідприємствах.

Уряд також має посилити контроль і підвищити рівень взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування по боротьбі з незаконними вирубками у постійних лісокористувачів, які перебувають у комунальній формі власності, шляхом впровадження ефективних механізмів управління в цій сфері, спрямованих на протидію незаконному обігу деревини.

Обласним державним адміністраціям, Київській міській держадміністрації доручено активізувати роботу у боротьбі з незаконними рубками та нераціональним використанням лісів; у взаємодії з органами місцевого самоврядування організувати заходи з використання постійними лісокористувачами, що перебувають у комунальній формі власності, системи електронного обліку деревини.

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