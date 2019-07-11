Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, указ про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів, вдосконалення системи держуправління лісовою галуззю і протидії незаконним рубкам та нелегальному обігу деревини Зеленський підписав у вівторок.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Лісового кодексу України у частині надання повноважень уряду про затвердження порядку реалізації деревини на конкурсних засадах і введення Єдиної державної системи електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів, яка надасть можливість контролю і відстеження обігу деревини на ринку з моменту його заготовки до факту реалізації.

Уряд повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про введення кримінальної та адміністративної відповідальності за обіг деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Читайте також: Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

Кабміну наказано до 1 листопада 2019 року розробити і затвердити порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, передбачений статтею 4 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної 3 реалізацією та експортом лісоматеріалів", у тому числі шляхом запровадження електронного обліку деревини;

До 1 листопада 2019 року уряд має запровадити електронний облік деревини державними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони України, і забезпечити оприлюднення щомісячних звітів про стан впровадження і функціонування системи електронного обліку деревини на цих держпідприємствах.

Уряд також має посилити контроль і підвищити рівень взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування по боротьбі з незаконними вирубками у постійних лісокористувачів, які перебувають у комунальній формі власності, шляхом впровадження ефективних механізмів управління в цій сфері, спрямованих на протидію незаконному обігу деревини.

Обласним державним адміністраціям, Київській міській держадміністрації доручено активізувати роботу у боротьбі з незаконними рубками та нераціональним використанням лісів; у взаємодії з органами місцевого самоврядування організувати заходи з використання постійними лісокористувачами, що перебувають у комунальній формі власності, системи електронного обліку деревини.

Також читайте: Організатори незаконного експорту лісоматеріалів постануть перед судом у Сумській області