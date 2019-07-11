Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.07.19 14:01

Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля

Верховна Рада проголосувала за основу проект "Закону про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України і за її межами" №8205.

Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 235 народних депутатів. Ініціатор законопроекту - нардеп Юрій Шухевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичі утримуваних у РФ політув'язнених українців збирають гроші через "Спільнокошт". ВIДЕО

Зазначимо, законопроектом №8205 передбачається закріплення статусу військовополонених і цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права, шляхом утворення нового закону.

Проект закону містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб, як-от медико-психологічна підтримка, забезпечення тимчасовим спецжитлом, право на відстрочку платежів за кредитними зобов'язаннями, грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні тощо.

Крім того, цей законопроект був рекомендований до підтримки ВР Комітетом з прав людини.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100