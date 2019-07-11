72% українців вважають, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, - опитування КМІС

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в період з 24 травня по 7 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, оприлюдненими на сайті КМІС в четвер, 40% респондентів ставляться до Сталіна вороже, з острахом чи ненавистю, 25% - байдуже, 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).

"Мудрим керівником" вважають Сталіна 31% населення (47% з цим не згодні), однак 72% згодні з тим, що "Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей". 61% населення зазначили, що НЕ вважають, що "наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок". Три чверті опитаних вказали, що НЕ хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.

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Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%).

Опитування проводилося з 24 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент у 110 населених пунктах всіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих України.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Результати опитувань російського "Левада-центру", опубліковані в квітні, показали, що рівень схвалення росіянами діяльності Йосипа Сталіна побив історичний рекорд за всі роки досліджень на цю тему. Згідно з дослідженням, сумарний рівень схвального або байдужого ставлення до Сталіна досяг 77%.