Рада підтримала зняття обмежень для продажу за "зеленим" тарифом електроенергії, виробленої приватними домогосподарствами

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 243 народні депутати.

Законопроєкт покликаний повністю вирішити проблему обмеження права приватних домогосподарств продавати надлишок виробленої ними електроенергії за "зеленим" тарифом як з чинними станціями потужністю до 30 кВт, так і з новими станціями потужністю до 50 кВт.

Нагадаємо, 25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроєкт 8449-д, який скасував "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

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