Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Facebook.

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"Друзі! Щодо політичних процесів, що планують запустити в столиці. Розділенням повноважень обраного киянами мера і голови КМДА столицю позбавлять місцевого самоврядування", - написав він.

Кличко сказав, що в розмові із Зеленським зазначив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування.

Він також наголосив, що коли мер виконує декоративну функцію, а містом керує призначена згори людина, яку кияни не обирають, то вона, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань і такого немає в жодній європейській столиці.

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"До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович", - сказав мер Києва.

Кличко додав, що переконував президента в тому, що якщо йому так потрібно мати в столиці свого мера, то нехай відбудуться дострокові вибори і кияни оберуть того, кому вони довіряють.