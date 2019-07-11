Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Його команда розробила законопроект, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Люструвати також пропонують народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

Читайте також: Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації

Варто зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, а також голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. (Обидва раніше очолювали Міністерство економіки).