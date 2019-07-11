Верховний суд РФ "пом'якшив" вироки кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір" на 3 місяці, - адвокат Семедляєв

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат одного з фігурантів справи Едем Семедляєв, інформує Цензор.НЕТ

"Верховний суд РФ щодо кримських татар мусульман Мамутова Енвера, Абсеїтова Зеврі, Абільтарова Рустема і Меметова Ремзі ухвалив рішення вирок ПКОВС (Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону. - Ред.) змінити і пом'якшити: Мамутову - до 16 років і 9 місяців, іншим 8 років 9 місяців", - написав він.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в окупованому Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, кримських татар, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані Абсеїтов, Меметов, Абільтаров і Мамутов. Їх звинуватили в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка визнана в Росії терористичною. В Україні діяльність "Хізб ут-Тахрір" не заборонена.

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24 грудня 2018 Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік 6 місяців, Абільтарова, Меметова і Абсеїтова - до 9 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк 1 рік. Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на політично мотивований характер кримінальної справи.

10 липня активісти намагалися провести акцію на захист кримських татар на Красній площі в Москві. Поліція затримала сімох кримськотатарських активістів. У затриманих в руках були плакати з написами "Наші діти не терористи" і "Боротьба з тероризмом в Криму - це боротьба з інакомисленням".

Сьогодні, 11 липня, біля будівлі Верховного суду в Москві активісти проводили акцію на підтримку кримських татар, багато активістів прийшли в білих футболках з написами: "Припиніть репресії проти кримських татар" і тримали в руках плакати з аналогічними написами. Правоохоронці затримали 55 учасників акції, їх відвезли в московські ВВС.