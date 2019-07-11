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11.07.19 15:39

"Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк

У четвер, 11 липня, в останній пленарний день нинішнього скликання, Верховна Рада України 230 голосами ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини" про це інформує портал політсили.

Як наголошує голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, "Самопоміч" прийшла в парламент у 2014 році з ідеєю пропорційної системи виборів із відкритими списками.

"Ми протягом 5 років "товкли" цей закон. Ми робили його, серед іншого, нашими руками, зокрема колосальною роботою народного депутата Руслана Сидоровича. І сьогодні, в останній пленарний день голосування Верховної Ради 8 скликання, "Самопоміч" стовідсотковою явкою і стовідсотковою підтримкою нового Виборчого кодексу показала - ми на шляху до розвитку", - каже Березюк.

Однак народний депутат зауважує - радіти рано. Треба, щоб ухвалений Виборчий кодекс ще підписав президент.

"І також треба, щоб усі українці на наступних чергових виборах проголосували і сформували парламент за цим законом. Тоді буде перемога, і тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху", - підсумовує Березюк.

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Самопоміч - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк 01

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