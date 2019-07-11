Колишнього начальника Волинської митниці оголошено в розшук: його підозрюють в отриманні хабара 300 тис. гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прокуратуру Київської області.

"Також задокументовано факт заподіяння державному бюджету збитків в сумі понад 300 тис грн, внаслідок зловживання начальником Волинської митниці ДФС та інспекторами митного поста своїм службовим становищем", - сказано в повідомленні прокуратури.

Зокрема, слідство довело, що в 2017 році через Волинську митницю з Польщі було ввезено спецтехніку. Однак з метою ухилення від сплати податків посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, в дійсності ж техніка лишилась на території України.

Крім того, колишнього начальника Волинської митниці підозрюють у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації.

"На теперішній час чотирьом підозрюваним митникам, у тому числі керівнику митниці, скеровано повідомлення про можливість ознайомлення із зібраними під час досудового розслідування доказами. Після цього обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 КК України буде направлено до суду для розгляду по суті", - інформує прокуратура.

У прокуратурі області підкреслюють, що підозрюваний ексначальник митниці не з’явився на виклик слідчого, місце його перебування невідоме, тому його оголошено в розшук.