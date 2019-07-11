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11.07.19 16:26

Атаку на автомобіль ЗСУ під Гранітним кваліфіковано як теракт

Прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу автомобіля Збройних Сил біля села Гранітне.

Атаку на автомобіль ЗСУ під Гранітним кваліфіковано як теракт

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК був обстріляний вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

У результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

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