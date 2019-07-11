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11.07.19 16:29

Суд відкрив справу за позовом НБУ про стягнення з Коломойського майже 5 млрд грн

Госпсуд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовами Національного банку до ексакціонера Приватбанку Ігоря Коломойського. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які надавалися ПриватБанку в 2008-2015 роках.

Суд відкрив справу за позовом НБУ про стягнення з Коломойського майже 5 млрд грн

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд Дніпропетровської області відкрив провадження за позовами Національного банку до ексакціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського. Мета позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які надавались ПриватБанку в 2008-2015 рр. Відповідні позови були подані Національним банком ще рік тому, у червні 2018 року. Однак суд першої інстанції, а згодом і апеляційної інстанції відмовили у відкритті проваджень", - йдеться в повідомленні.

Не погоджуючись з рішеннями судів, Національний банк подав касаційні скарги. У березні 2019 року Велика Палата Верховного Суду задовольнила скарги НБУ та направила справи на розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області. Національний банк очікує призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року та продовжить вживати заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансуванням.

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Суд відкрив справу за позовом НБУ про стягнення з Коломойського майже 5 млрд грн 01

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