Проведення аудиту "Укроборонпрому" - одне з найбільш пріоритетних завдань. Він може початися вже у вересні, - глава наглядової ради держконцерну Абромавичус

Як повідомила прес-служба держконцерну в четвер, ці оцінки було оприлюднено в під час засідання оновленого складу наглядової ради ДК "Укробронпром", яка обрала Абромавичуса новим главою НР, у Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що за останні декілька років "Укроборонпром" здійснив низку успішних кроків у сфері реформування. Але деякі наші державні компанії зробили більше. Тому в нас є багато завдань, які ми маємо виконати якнайшвидше. І одне з найбільш пріоритетних з них – проведення аудиту "Укроборонпрому", – заявив Абромавичус.

Враховуючи обмежені кошти, що були виділені Кабінетом Міністрів України, та необхідність здійснення оперативного аналізу діяльності "Укроборонпрому", Наглядовою радою ухвалено рішення провести міжнародний аудит фінансової діяльності всіх підприємств Концерну за 2018-2019 роки.

Читайте також: В "Укроборонпромі" буде серйозна зміна кадрового складу, включно з топ-менеджментом, - Абромавичус

Вибір аудитора планується забезпечити в рамках нового відкритого тендера на електронному майданчику ProZorro.

Очолить тендерний комітет голова НР "Укроборонпрому" Абромавичус.

Згідно з оприлюдненими під час засідання оцінками наглядової ради, підведення підсумків тендеру і початок міжнародного аудиту намічено на вересень, проведення аудиту займе шість-дев'ять місяців.

За підсумками фінансового аудиту планується проведення стратегічного аудиту і аудиту корпоративного управління "Укроборонпрому". Витрати на їх проведення планується передбачити в проекті держбюджету на 2020 рік.

За пропозицією Абромавичуса під час наступного засідання НС "Укроборонпрому" планується розглянути питання проведення forensik-аудиту підприємств держконцерну.

Як повідомила прес-служба в ході засідання наглядової ради глава "Укроборонпрому" Павло Букін поінформував про основні результати реформування держконцерну в 2018-2019 роках.

У роботі засідання взяли участь керівництво Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (Нако), представники посольства США в Україні.