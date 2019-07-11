Під люстрацію, запропоновану Зеленським, підпадають нещодавно призначені ним же люди, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Володимир Зеленський заявив сьогодні, що збирається люструвати всіх керівників України в 2014-2019-му роках - Президента України, Голову Верховної Ради, Генерального прокурора, Голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств, народних депутатів України та членів Кабінету міністрів. Кумедно, але серед тих, кого зібрався люструвати президент, за його логікою, мають бути і три його соратники, яких він щойно призначив - секретар РНБО Данилюк був міністром фінансів, глава наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус був міністром економіки, глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв був народним депутатом", - підкреслив журналіст.

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"Цей парадокс президент у виступі чомусь не пояснив. Незрозуміла взагалі фраза щодо люстрації керівництва оборонних підприємств. А з якого дива люструвати, наприклад, директора КБ "Луч" Коростельова, якщо його підприємство - прибуткове, і успішно озброює армію, і його ракети активно закуповуються за кордоном? Чи список люстрованих ще буде уточнюватися? Той, хто готував цей текст виступу Зеленському, чомусь забув внести в список люстрованих голів обласних державних адміністрацій. Напевно, на відміну від президента і Кабміну, вони ні в чому поганому не були помічені. Оце пощастило Ігорю Валерійовичу, так пощастило", - зазначив Бутусов.

Як повідомлялося раніше, команда Зеленського розробила законопроєкт, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 р обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.