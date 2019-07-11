Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Ірини Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"У нас немає питань, пов'язаних із тим, чи це команда президента, чи це не команда президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону він поширюватиметься на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони перебувають. А це вже питання до Верховної Ради, чи буде підтримана ця законодавча ініціатива", - сказав він, виступаючи в Раді.

Слід зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обоє раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина").

Раніше Стефанчук повідомляв, що Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації.

Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Оце вже пощастило Ігорю Валерійовичу", - Бутусов про відсутність голів ОДА серед запропонованих Зеленським під люстрацію