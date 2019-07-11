Зеленський надав українське громадянство черниці з Індії, яка допомагала військовослужбовцям в АТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Головного управління Державної міграційної служби.

"Указом Президента України до громадянства України прийнято Пайяппіллі Варід Ліджі як особу, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 11 липня керівник міграційної служби Закарпаття Ігор Михайлишин вручив новій громадянці нашої країни основний документ, що підтверджує громадянство, - паспорт громадянина України у формі ID-картки.

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"Я ніколи не почувалася тут чужою. Бог хотів бачити мене в Україні, оскільки має плани стосовно кожного з нас. Я люблю Україну та українців", - зазначила сестра Ліджі, отримуючи ID-паспорт.

Сестра Ліджі добре відома не лише в області, а й далеко за її межами. Родом з Індії, вона 15 років тому прибула на Закарпаття з місіонерською місією. Монахиня проводить численні духовні зустрічі, молитви та духовне зцілення. Як настоятелька монастиря Згромадження Сестер Святого Йосифа де Сен-Марк Мукачівської дієцезії Римсько-Католицької Церкви, окрім духовної роботи, активно приймає участь у різноманітній громадській діяльності, спрямованій на зміцнення міжконфесійного діалогу в регіоні. Зусиллями сестри Ліджі було залучено кошти від меценатів Німеччини для відкриття при монастирі геріатричного пансіонату для опіки над самотніми літніми людьми. Щотижня від 300 до 1000 соціально незахищених людей різних віросповідань та національностей отримують підтримку при монастирі. У 2017 році сестра Ліджі організувала допомогу військовослужбовцям у зоні проведення АТО. Практично щодня на зустріч з монахинею з Павшина приходять сотні людей для зцілюючої молитви.

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