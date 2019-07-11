Загребельська оскаржила в суді звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Про це вона написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей позов не про відновлення мене на посаді. Це позов про незалежність Антимонопольного комітету України. Від Президента України, від Уряду та від будь-якої іншої вищої посадової особи країни. Я хочу, щоб мій приклад став мотивацією для тих, хто прийде завтра працювати в АМКУ, боротися за своє право приймати рішення на користь пересічних українців, а не впливових монополістів", - зазначила Загребельська.
Вона повідомила, що найближчими днями через автоматичну систему розподілу буде визначено склад суду, який розглядатиме справу.
Термін розгляду - не більше 60 днів від дня відкриття провадження у справі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Зеленський звільнив з АМКУ Агію Загребельську, яка боролася з гральною мафією.